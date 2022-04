FESTIVAL LES ORIENTALES AU FIL DE LA LOIRE Mauges-sur-Loire, 9 juillet 2022, Mauges-sur-Loire.

FESTIVAL LES ORIENTALES AU FIL DE LA LOIRE Mauges-sur-Loire

2022-07-09 – 2022-07-10

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Le festival Les Orientales revient à Saint-Florent-le-Vieil mais sous un nouveau format : Les Orientales au fil de la Loire.

Ce nouveau festival, relancé par l’association Al Kamandjâti et Alain Weber, s’organisera sur un parcours semé de 3 rendez-vous dans plusieurs communes des bords de Loire. Un premier arrêt se fera à Doué-la-Fontaine du 1er au 3 juillet, puis un second à Angers le 7 et 8 juillet. Et pour finir, il se terminera le 9 et 10 juillet à Saint-Florent-le-Vieil, lieu de création du festival Les Orientales.

Réunissant des artistes d’ici et du monde entier (Egypte, Soudan, Inde, Iran, Grèce), ce festival défendra le patrimoine universel permettant à des artistes de tradition de diffuser leur art. Du matin jusqu’au soir, des animations rythmeront la clôture du festival à Saint-Florent-le-Vieil : concerts sur le parvis de l’Abbatiale et dans le jardin de l’Abbaye, marché oriental dans le jardin du Mont Glonne… une renaissance des Orientales qui tisse un lien avec l’environnement, le social et l’écologie.

Musiques et Traditions d’Orient à Saint-Florent-le-Vieil

info@alkamandjati.org +33 6 62 09 63 62

Mauges-sur-Loire

