Festival « les off »: Dj Mix (atelier) Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

Festival « les off »: Dj Mix (atelier) Valence, 12 juillet 2022, Valence. Festival « les off »: Dj Mix (atelier) Valence

2022-07-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-12 21:00:00 21:00:00

Valence 26000 DJ Mix au MTA vinyl shop.

Atelier Dj du pole musiques actuelles du CRD (Locaux Rock crew)

Von kids (electro new wave tropical)

Dj medline (digger 45t latin funk- afro cubain- groove) Valence

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 26000, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement 26000

Valence Valence 26000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Festival « les off »: Dj Mix (atelier) Valence 2022-07-12 was last modified: by Festival « les off »: Dj Mix (atelier) Valence Valence 12 juillet 2022 26000 Valence

Valence 26000