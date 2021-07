Ambès Ambès Ambès, Gironde Festival les Odyssées 2021 Ambès Ambès Catégories d’évènement: Ambès

Ambès, le samedi 28 août à 15:30

Le festival « Les Odyssées », c’est plus d’une dizaine d’artistes et de compagnies programmés le 28 août à partir de 15h30. Les Odyssées c’est un festival GRATUIT autour de différentes disciplines des arts de la scène : la musique, le cirque, le théâtre, la danse… **Tout savoir sur la programmation** [[https://www.facebook.com/odysseesambes](https://www.facebook.com/odysseesambes)](https://www.facebook.com/odysseesambes) Spectacle tout public. Gratuit.

Entrée libre, gratuit

Arts de la rue et concerts de musiques actuelles à découvrir dans le centre-ville d’Ambès le 28 août. Ambès Ambès Ambès Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T15:30:00 2021-08-28T22:00:00

