Festival Les Nuits Pianistiques Aix-en-Provence, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Festival Les Nuits Pianistiques 2021-07-27 20:30:00 – 2021-07-27 Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La programmation est éclectique avec un accueil, depuis la création du festival, de différents orchestres régionaux ainsi que des orchestres étrangers pour de grandes soirées concertantes et symphoniques.



Le récital et la musique de chambre sont également à l’honneur, ainsi qu’une place à la création ouverte aux influences du monde actuel, à l’improvisation, au jazz ainsi qu’à des projets pluri-artistiques. Cap sur le trentième anniversaire



En 2017, Le Festival a fêté ses 25 ans d’existence par une programmation exceptionnelle tant en termes de répertoire que de calendrier. Notre prochaine date anniversaire, en 2022, marquant une troisième décennie, et avec elle, la maturité de notre événement, sera l’occasion de revenir sur ses plus grands moments afin d’éclairer ceux que nous avons à cœur de faire advenir.



Depuis vingt-neuf ans, le festival a programmé plus de sept cents concerts avec la participation de près de mille cinq cents artistes. Les publics touchés ont atteint près de 150000 personnes.



// Programmation à l’auditorium Capra //



▶ Le 27 juillet à 20h30, Soirée avec l’Orchestre du Kazakhstan

▶ Le 28 à 20h30, Récital piano

▶ Le 30 à 20h30, Récital de piano

▶ Le 31 à 20h30, Soirée symphonique autour du pianiste Carlos Roque Alsina

▶ Le 3 août à 20h30, Récital de piano

▶ Le 4 à 20h30, Musique de chambre

▶ Le 5 à 20h30, Récital de piano

▶ Le 6 à 20h30, Soirée de musique de chambre

▶ Le 10 à 20h30, Récital de piano

▶ Le 11 à 20h30, Soirée de musique de chambre

▶ Le 12 à 20h30, Soirée hommage à Dvorak

▶ Le 13 à 18h, Première partie : Concertos pour deux claviers et à 20h30 : Concerto pour trois claviers

Le festival « Les Nuits Pianistiques » anime la vie culturelle de la ville et de sa région en proposant une série de concerts de grande qualité, et ceci depuis sa création en 1993 par son directeur artistique, le pianiste français Michel Bourdoncle

http://www.lesnuitspianistiques.info/

