Festival Les Nuits Pianistiques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence, mardi 30 juillet 2024.

Le festival « Les Nuits Pianistiques » anime la vie culturelle de la ville et de sa région en proposant une série de concerts de grande qualité, et ceci depuis sa création en 1993 par son directeur artistique, le pianiste français Michel Bourdoncle

Le festival Les Nuits pianistiques d’Aix-en-Provence constitue un événement culturel prestigieux et pérenne. Dans le sillage de grandes manifestations estivales, le festival est également ouvert vers l’extérieur puisqu’il a rayonné dans d’autres pays, tels que la Chine, l’Allemagne, la Roumanie, la Moldavie.



Mardi 30 juillet à 19h30 Soirée symphonique avec l’Orchestre de Sanremo. sous la direction de Lawrence Golan.

● Rossini, Le barbier de Séville

● Schubert, Symphonie inachevée en si mineur

● Beethoven, Concerto n ° 4 opus 58 en sol majeur.

Piano Nicolas Bourdoncle.



Mercredi 31 juillet à 19h30 Récital JJ Jun Li Bui.

● Chopin, Nocturne opus 15 n ° 1 en fa majeur, Mazurkas opus 7 (n ° 1- 4),

● Rondo à la mazur opus 5 en fa majeur, Sonate n ° 2 opus 35 en si bémol mineur

● Scriabine, Sonate n ° 1 opus 6 en fa mineur

● Ravel, Pavane pour une infante défunte, Jeux d’eau, La Valse.



Jeudi 01 août à 19h30 Soirée en duo.

● Schubert, Fantaisie en fa mineur

● Fauré, Dolly

● Milhaud, Le bœuf sur le toit, Scaramouche

● Gisèle et Fabio Witkowski



Vendredi 02 août à 18h Concerts de stagiaires (entrée libre).



Mardi 06 août à 19h30 Soirée avec l’Orchestre Giocoso sous la direction de Mariusz Smolij.

● Chopin, Concerto n ° 2 opus 21 en fa mineur, Concerto n ° 1 opus 11 en mi mineur

Piano Seonghyeon Leem et Jan Jakub Zieliński.



Mercredi 07 août à 19h30 Récital Natalia Troull.

● Haydn, Variations en fa mineur Hob XVII/6

● Beethoven, Sonate n° 32 opus 111 en do mineur

● Schumann, Davidsbündlertaänze opus 6.



Jeudi 08 août à 19h30 Soirée de musique de chambre.

● Bach, Sonate pour flûte et piano en si mineur BWV1030

● Beethoven, Sonate à Kreutzer n° 9 opus 47 en la majeur

● Poulenc, Sonate pour flûte et piano

● Debussy, Sonate pour violon et piano.

Violon Édouard Sonderegger

Flûte Jean Ferrandis

Piano Nikita Mndoyants



Vendredi 09 août à 18h Concerts de stagiaires (entrée libre).



Samedi 10 août à 19h30 Soirée en l’honneur de Dominique Merlet.

Programme surprise. Cécile Hugonnard-Roche, Lucia Kuchárová, Marta Zabaleta, Laurence Oldak, Valérie Bautz, Philippe Cassard, Frédéric Aguessy, Julien Le Prado, Michel Bourdoncle. EUR.

Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30

fin : 2024-08-10



