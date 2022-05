Festival Les Nuits et les Jours de Querbes : à la folie ! à Figeac Figeac, 5 août 2022, Figeac.

Festival Les Nuits et les Jours de Querbes : à la folie ! à Figeac Figeac

2022-08-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-05

Figeac Lot

Vendredi 5 août • Figeac (place de la halle)

19h00 • présentation des écrivains invités (gratuit)

20h30 • concert : mowgli (gratuit)

Bastien Andrieu : piano, claviers et machines • Ferdinand Doumerc : saxophones et flûte • Pierre Pollet : batterie

Mowgli est sauvage. Il vient du rock, du jazz, de la musique improvisée, de l’électro, mais avant tout, Mowgli est profondément libre. Il n’aime pas les étiquettes, ni les chapelles, mais défend une approche spontanée de la musique, basée sur une écriture rigoureuse mêlée à une tendance à l’improvisation. Eruptive, rocailleuse, haletante, la musique de Mowgli oscille entre sonorités urbaines et lyrisme sauvage, dépouillement abstrait et explosions incandescentes.

En partenariat avec la librairie Champollion, Ulysse Maison d’artistes et Lire à Figeac

Le plus petit des grands festival de jazz et littérature fête ses 25 ans !

Cet été, sous le chapiteau, sur le pré ou sous les grands arbres, on pourra écouter le meilleur du jazz d’aujourd’hui, entendre des comédiens lire à haute voix, dialoguer avec les écrivains invités, prendre un café, boire une bière, se restaurer, feuilleter les ouvrages à la librairie du festival, on pourra s’étendre un moment dans l’herbe et savourer un peu de temps hors du temps !

À la folie !

C’est la folie joyeuse que nous convoquons pour cette 25e édition, celle de François Rabelais et de John Kennedy Toole, celle des Fêtes des fous du Moyen-âge, celle du monde à l’envers, celle qui balaie les morosités et les ricanements idiots, celle qui nomme les imbéciles et les pédants, celle qui relève ceux d’en bas et abaisse ceux d’en haut, celle qui trouve la vérité au fond des puits, celle qui se donne toute liberté, celle qui fait le pari décidé de la fraternité et de la joie, car… plus de fous on est fou, plus on rit !

festival.querbes@free.fr +33 6 59 30 94 82

Vendredi 5 août • Figeac (place de la halle)

19h00 • présentation des écrivains invités (gratuit)

20h30 • concert : mowgli (gratuit)

Bastien Andrieu : piano, claviers et machines • Ferdinand Doumerc : saxophones et flûte • Pierre Pollet : batterie

Mowgli est sauvage. Il vient du rock, du jazz, de la musique improvisée, de l’électro, mais avant tout, Mowgli est profondément libre. Il n’aime pas les étiquettes, ni les chapelles, mais défend une approche spontanée de la musique, basée sur une écriture rigoureuse mêlée à une tendance à l’improvisation. Eruptive, rocailleuse, haletante, la musique de Mowgli oscille entre sonorités urbaines et lyrisme sauvage, dépouillement abstrait et explosions incandescentes.

En partenariat avec la librairie Champollion, Ulysse Maison d’artistes et Lire à Figeac

festival de querbes

Figeac

dernière mise à jour : 2022-05-19 par