Festival Les Nuits des Arènes Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival Les Nuits des Arènes Square des arènes de Lutèce et square Capitan, 16 juin 2023, Paris. Du vendredi 16 juin 2023 au samedi 17 juin 2023 :

.Tout public. payant Gratuit en journée

La 8e édition du festival Les Nuits des Arènes revient les 16 et 17 juin aux Arènes de Lutèce. Au programme, spectacles, concerts, débats et rencontres sur les questions d’égalité. Le Festival Les Nuits des Arènes met en résonance la parole artistique et la parole citoyenne, via une expérience sensible de l’une et de l’autre, qui favorise l’engagement dans la cité. Au cœur des arènes de Lutèce, le public est invité à deux jours de spectacles, de concerts, d’expositions, de conférences, de débats, de jeux, d’ateliers artistiques etc.. Convivialité, échanges et singularités sont les mots d’ordre de ces rencontres. Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arênes 75005 Paris Contact : https://www.facebook.com/LNDA2022/ https://www.facebook.com/LNDA2022/

Les Phasmes, Cie Libertivore

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square des arènes de Lutèce et square Capitan Adresse 4 rue des arênes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris

Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival Les Nuits des Arènes Square des arènes de Lutèce et square Capitan 2023-06-16 was last modified: by Festival Les Nuits des Arènes Square des arènes de Lutèce et square Capitan Square des arènes de Lutèce et square Capitan 16 juin 2023 Paris Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris

Paris Paris