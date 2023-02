Festival les Nuits de Secrètes 2023 LES NUITS SECRETES, 21 juillet 2023, AULNOYE AYMERIES.

Festival les Nuits de Secrètes 2023 LES NUITS SECRETES. Un spectacle à la date du 2023-07-21 à 00:00 (2023-07-21 au ). Tarif : 125.2 à 125.2 euros.

Les Nuits Secrètes dévoilent les dix premiers noms de leur édition 2023 ! Après le succès de l’an dernier sur leur nouvelle base de jeu, le festival continue de surprendre avec une programmation exceptionnelle autour de 4 scènes, et le grand retour des parcours secrets, qui réservent toujours leur lot d’émerveillement…Rendez-vous les 21-22-23 juillet dans la ville la plus palpitante du Nord : Aulnoye-Aymeries !Programmation:Vendredi 21 juillet 2023 : Angèle + Gazo et d’autres à venir Samedi 22 juillet 2023 : Ben Böhmer + Fishbach + The Blaze + Vladimir Cauchemar et d’autres à venir Dimanche 23 juillet 2023 : Lomepal + Lorenzo + Romy + Sofiane Pamart et d’autres à venir Angèle, The Blaze, Gazo, Fishbach, Sofiane Pamart, Lomepal, Lorenzo, Vladimir Cauchemar, FESTIVAL LES NUITS SECRETES

LES NUITS SECRETES AULNOYE AYMERIES Rue Barbusse Nord

