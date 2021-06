FESTIVAL LES NUITS DE LA MAYENNE : FETRUS AUN DER VALF Jublains, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Jublains.

Jublains Mayenne

Petit garçon charmant qui n’a peur de rien, Pierre vit en lisière de la forêt avec son grand− père et ses amis, un canard et un oiseau. Un jour la porte du jardin est ouverte… Avec assurance et un soupçon d’audace, Pierre part alors en quête du loup, avec ses fidèles compagnons et au rythme de la musique de Prokovief, ici réarrangée et interprétée par un orchestre klezmer américain (clarinette, piano, contrebasse, batterie et xylophone). À déguster en famille !

Fetrus aun der valf, un Pierre et le loup klezmer concocté par une comédienne et des musiciens bien connus dans notre contrée : Jeanne Michel, Olivier Dupuy, Nicolas Marchand, Philippe Martineau et Solène Ménard.

contact@nuitsdelamayenne.com +33 2 43 67 60 90 https://www.nuitsdelamayenne.com/spectacle/fetrus-aun-der-valf/

