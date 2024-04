FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN SOUAD MASSI + PIERS FACCINI TRIO Béziers, samedi 20 juillet 2024.

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN SOUAD MASSI + PIERS FACCINI TRIO Béziers Hérault

Festival Les Nuits de Bayssan

> Amphithéâtre (extérieur) Claude Nougaro Piers Faccini trio (20h30) | Souad Massi (21h45)

> Parvis des théâtres Adil Smaâli (19h30)

> Soirée à partir de 19h30 dj set + foodtrucks

Tout public

Souad Massi

Souad Massi, artiste franco-algérienne de renommée internationale, considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord et autrefois comparée à Joan Baez et à Tracy Chapman, est aujourd’hui un visage incontournable dans le paysage folk/rock. Souad Massi vient nous présenter son dernier album Sequana qui a reçu 4 nominations internationales dont 2 prix et sur lequel elle chante ses convictions et ses combats comme jamais.

De sa voix pure et authentique, Souad Massi parle à l’âme. Rarement a-t-elle été aussi poétique. Son concert au Barbican de Londres, promet d’être l’un des spectacles de l’année THE TIMES (UK)

Piers Faccini trio

Le chanteur, compositeur et interprète Italo-Anglo-Cévenol Piers Faccini vient nous livrer, à la guitare, voix et harmonica, avec son complice Malik Ziad au guembri et Walid Ben Sellim, artiste complice de la Scène de Bayssan, une performance envoûtante et poétique aux tons blues, folk et gnawa. Une performance sur mesure pour les Nuits de Bayssan pour un live exceptionnel.

Piers Faccini guitare-voix, harmonica | Walid Ben Sellim voix & percussions | Malik Ziad guembri, mandole.

Adil SMAÂLI – Electric Roots

En 2021, l’artiste Smaâli (qui signifie écoute moi en Darija dialecte marocain) fait naitre au Mexique le projet Electric Roots / Racines Electriques inspiré de ses fortes racines nord africaines, un style musical original, à la fois électronique et spirituel. Sur scène les basses du Guembri basse marocaine- rencontrent les sons électriques et guident un chant puissant chargé d’histoire et de traditions. 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 21:45:00

fin : 2024-07-20

Route des Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

