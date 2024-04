FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN NOUS AUTRES Béziers, samedi 1 juin 2024.

Festival Les Nuits de Bayssan

Opéra-rap – livret de Walid Ben Sellim

Chorégraphie par Hamdi Dridi et Dimension 34

Réalisé par, pour et avec les ainés de l’Ephad de Saint-Pons-de-Thomières et les jeunes des maisons d’enfants de l’ouest héraultais.

Tout public

Le Département de l’Hérault a confié l’écriture d’un spectacle original à Walid Ben Selim, musicien, chanteur et auteur compositeur afin de mettre en valeur la mémoire vivante de nos ainés résidants en Ehpad, et de la tresser avec la parole portée par les jeunes de Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS et EHPAD de Béziers et Saint-Pons-de-Thomières).

Avec la complicité du chorégraphe Hamdi Dridi, des danseurs de l’association breaking Dimension 34 dirigé par Driss Targahoui, et de l’orchestre amateur de St Pons-de-Thomières, ce seront pas moins de 80 artistes réunis sur la scène du Théâtre Michel Galabru (orchestre, danseurs, rappeurs, chanteurs) qui viendront ouvrir officiellement les Nuits de Bayssan pour un moment de partage, d’émotions et de grande convivialité ! Une ouverture qui affirme la Scène de Bayssan comme espace dédié à la pratique artistique amateur, la création contemporaine et les rencontres entre les générations ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 17:00:00

fin : 2024-06-01

Route des Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L'événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN NOUS AUTRES Béziers a été mis à jour le 2024-03-28