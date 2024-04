FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN BABYLON CIRCUS + ACID ARAB Béziers, jeudi 18 juillet 2024.

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN BABYLON CIRCUS + ACID ARAB Béziers Hérault

Festival Les Nuits de Bayssan

> Amphithéâtre (extérieur) Claude Nougaro Babylon Circus (21h30) | Acid Arab live (23H)

> Parvis des théâtres S.T.O.R.M. (20H30)

> Soirée à partir de 19h30 dj set by Radio RPH + foodtrucks

Tout public

Babylon Circus

Depuis 1995, ils n’ont qu’une idée en tête jouer pour toutes et pour tous, partout et tout le temps. Fiers descendant de la Mano, des Clash, de Bob Marley et des Bérus, ils ont toujours refusé d’être classé dans un style défini ska, reggae, rock, chanson française, gipsy punkster… Quasi 30 ans de carrière, 2000 concerts dans une quarantaine de pays, 6 albums, 2 EP, 1 live… 8 types sur scène pour retourner le public, quel qu’il soit !

Acid Arab

Issu du chaudron transculturel nommé Paris, le formidable collectif franco-algérien résulte de la rencontre entre Pierre-Yves Casanova, Nicolas Borne, Hervé Carvalho,Guido Minisky et Kenzi Bourras. Grâce à son irrésistible mélange de musique électronique puissante et de sonorités arabes et moyen-orientales, le groupe parisien a enflammé les scènes et conquis les publics français et internationaux.

Visant à créer un espace pour la culture arabe dans le monde de la musique électronique contemporaine, les membres d’Acid Arab ont patiemment affiné leur style au fil de leurs voyages et de leurs nombreuses collaborations avec des artistes du pourtour méditerranéen.

S.T.O.R.M.

Composé de Guilhem Desq, prodige de la vielle à roue, et de Sébastien Gisbert, percussionniste génial formé dans l’Hérault, le groupe S.T.O.R.M.propose un mariage de la vielle à roue et des percussions totalement spectaculaire. Une forme d’ovni musical parce que Guilhem ne joue pas de son instrument de manière traditionnelle, médiéval, mais plutôt comme d’un élément de percussion. Une musique et un duo qui nous embarque dans un univers inattendu, électro, rock, hip-hop, blues, musique du monde clairement festif et réjouissant ! 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 21:30:00

fin : 2024-07-18

Route des Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie

