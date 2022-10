Festival les Nourritures élémentaires : « Rabelais, du vin et des idées»

Festival les Nourritures élémentaires : « Rabelais, du vin et des idées», 3 novembre 2022, . Festival les Nourritures élémentaires : « Rabelais, du vin et des idées»



2022-11-03 – 2022-11-06 Conférences, spectacle, dégustations, découvertes… Les soirées du festival :

• Spectacle Le médecin malgré lui, de Molière : Une éblouissante satire de la crédulité humaine, une comédie sur la joie de « jouer » !

Vendredi 4 novembre à 20h30 – Espace Rabelais – Tarif : 6€ (gratuit -16 ans)

Billetterie : chinon.festik.net, Office de tourisme, service culturel 02 47 93 04 92. • Les Rabelais d’Or : Soirée orchestrée par les vignerons et vigneronnes de Chinon, et présentée par Calixte de Nigremont.

Caves Painctes – Chinon – Tarif 55€ – Inscriptions au 02 47 93 30 44, contact@chinon.com

