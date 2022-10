Festival Les Nourritures Elémentaires: Rabelais, du Vin, des Idées… Chinon, 3 novembre 2022, Chinon.

Festival Les Nourritures Elémentaires: Rabelais, du Vin, des Idées…

2022-11-03 – 2022-11-06

Festival autour de Rabelais, du vin et des idées – Le festival convie bons vivants et aventuriers de l’esprit à découvrir Rabelais sous toutes ses facettes. Cette année seront mis à l’honneur les jeux au temps de Rabelais.

Au programme: conférences, ateliers, concerts, dégustations…

Organisé par le Syndicat des vins de Chinon et la ville de Chinon ans le respect des règles sanitaires en vigueur.

+33 2 47 93 30 44 http://www.lesnourritureselementaires.fr/

