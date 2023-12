Festival Les Mycéliades : rencontre avec Roland Lehoucq Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Festival Les Mycéliades : rencontre avec Roland Lehoucq Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 10 février 2024, Paris. Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

L’astrophysicien Roland Lehoucq vous faire redécouvrir les grands films à la lumière de la science. « Du 1er au 15 février 2024, avec le festival Les Mycéliades, cinémas et de

médiathèques vont mettre les mains dans le cambouis stellaire autour de

la thématique des voyages infinis. » Le samedi 10 février à 15h, venez débattre du contenu scientifique des grands classiques du cinéma : peut-on vivre sur Mars comme Matt Damon ? La communication avec des extra-terrestres est-elle possible comme dans Premier Contact… ? Roland Lehoucq est astrophysicien, enseignant, auteur et président du festival nantais Les Utopiales. Et le cinéma l’Escurial proposera le dimanche 4 février lors de leur ciné-club le film E.T L’EXTRATERRESTRE, de Steven Spielberg. Retrouver tout le programme des Mycéliades Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

