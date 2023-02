Festival Les Mycéliades Aix-en-Provence, 1 février 2023, Aix-en-Provence .

Festival Les Mycéliades

2023-02-01 16:00:00 – 2023-02-01

En s’emparant de la première thématique proposée « Besoin d’espace », les bibliothèques Méjanes et l’institut de l’image vous ont préparé un programme pour voyager dans le cosmos !



Le 1er février

● à 16h30, Atelier jeu vidéo « Découvrez le cosmos à travers le jeu vidéo » / Bibliothèque Méjanes-Allumettes – Salle Peiresc

Voyagera-t-on un jour à travers les étoiles ? Y a-t-il de la vie dans l’univers ? C’est quoi un trou noir ? Venez poser toutes vos questions sur le cosmos tout en essayant de survivre au jeu vidéo « Out There » ! Au fil de votre aventure cosmique, vous ferez face aux multiples problèmes posés par l’exploration humaine de l’espace, et vous serez guidé.es à travers les astres par Sébastien Carassou, docteur en astrophysique et vidéaste sur la chaîne Youtube « le Sense of Wonder ». Alors, paré.e pour l’embarquement ? (à partir de 13 ans, sur inscription)

● à 19h30, Projection d' »Invasion Los Angeles » de John Carpenter, présenté par Sébastien Carassou / Institut de l’image (tarifs habituels)



Le 4 février

● de 14h à 18h soit 8 parties d’une demi-heure, Escape Game robot & espace / Bibliothèque Méjanes-Allumettes – Salle Peiresc

L’association French Geek Movement vous propose de venir jouer en équipe (5 à 6 joueurs maximum) à une escape game sur le thème de l’espace et de la robotique. Vous avez 30 minutes pour venir à bout de ce jeu de réflexion !

● de 18h à 21h, Conférence et projection / Institut de l’image (tarifs habituels)

La projection de « Premier contact » est précédée d’une conférence donnée par un médiateur scientifique du Planétarium Peiresc d’Aix en Provence, intitulée « Message aux étoiles » : conférence sur les tentatives de communication avec d’éventuelles civilisations extra-terrestres et sur un hypothétique langage universel qui la rendrait possible.



Le 5 février

● à 16h, Projection de « Rencontres du troisième type » de Steven Spielberg / Institut de l’image (tarifs habituels).



Les Mycéliades a reçu le soutien du CNC dans le cadre de l’appel à projets « Diffusion culturelle » à destination du public 15/25 ans.

Les Mycéliades – Festival de science-fiction pour les 15-25 ans, plus de 50 couples de salles de cinéma et de médiathèques se réunissent autour d’une même mission : faire vivre la Science-Fiction un peu partout en France !

