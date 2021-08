Tocqueville Tocqueville Manche, Tocqueville Festival Les Musiques Vagabondes : piano, violon, violoncelle Tocqueville Tocqueville Catégories d’évènement: Manche

Tocqueville

Festival Les Musiques Vagabondes : piano, violon, violoncelle Tocqueville, 27 août 2021, Tocqueville. Festival Les Musiques Vagabondes : piano, violon, violoncelle 2021-08-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-27

Tocqueville Manche Tocqueville Concert de musique de chambre par de jeunes musiciens, élèves des grandes écoles de musique européennes.

Piano : Boulanger, Debussy, Bartok, Liszt, Schumann, Mompou.

Piano, violon, violoncelle : Schumann.

Eglise de Tocqueville.

Entrée libre – chapeau.

Port du masque obligatoire. Concert de musique de chambre par de jeunes musiciens, élèves des grandes écoles de musique européennes.

Piano : Boulanger, Debussy, Bartok, Liszt, Schumann, Mompou.

Piano, violon, violoncelle : Schumann.

Eglise de Tocqueville.

Entrée libre -… +33 2 33 22 94 49 http://www.lesmusiquesvagabondes.eu/ Concert de musique de chambre par de jeunes musiciens, élèves des grandes écoles de musique européennes.

Piano : Boulanger, Debussy, Bartok, Liszt, Schumann, Mompou.

Piano, violon, violoncelle : Schumann.

Eglise de Tocqueville.

Entrée libre – chapeau.

Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Tocqueville Autres Lieu Tocqueville Adresse Ville Tocqueville lieuville 49.67053#-1.33656