Cruseilles Cruseilles CRUSEILLES, Haute-Savoie Festival les Musik’Eaux Cruseilles Cruseilles Catégories d’évènement: CRUSEILLES

Haute-Savoie

Festival les Musik’Eaux Cruseilles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Cruseilles. Festival les Musik’Eaux 2021-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-28 Les Dronières Centre Nautique de l’Espace Bernard Pellarin

Cruseilles Haute-Savoie Cruseilles Le festival « Musik’eaux » vous propose des concerts gratuits tous les vendredis soirs au centre nautique de Cruseilles. Venez danser, vous amuser, il y en a pour tous les goûts : variété, country, rock, pop/rock…

Restauration et buvette sur place. ccpc@ccpaysdecruseilles.org http://www.ccpaysdecruseilles.org/services/centre-nautique/les-musikeaux dernière mise à jour : 2021-06-19 par Communauté de communes du Pays de Cruseilles

Détails Catégories d’évènement: CRUSEILLES, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Cruseilles Adresse Les Dronières Centre Nautique de l'Espace Bernard Pellarin Ville Cruseilles lieuville 46.03804#6.12524