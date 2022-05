Festival Les Musicales- La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre La Charité-sur-Loire EUR 25 Les Musicales de La Charité-sur-Loire proposent des rendez-vous musicaux réguliers, avec une programmation attractive, s’adressant aussi bien aux mélomanes qu’aux néophytes, dans le cadre somptueux du Prieuré, de la Ville et des églises environnantes. Des concerts de qualité afin de faire vivre notre région musicalement. Des concerts de haute tenue à ne manquer sous aucun prétexte. – Samedi 17 Septembre, 19h00

Salle des fêtes, La Charité-sur-Loire

Repas Musical de Jumelage

Jardin des Jeunes Talents

Duo violon-violoncelle, étudiants du conservatoire National supérieur de Musique

25 € La Charité-sur-Loire

