Festival Les Musicales du Causse -Vive l’Amour Gramat, dimanche 17 novembre 2024.

Festival Les Musicales du Causse -Vive l’Amour Gramat Lot

Aprés le succés de » Misia Sert, reine de Paris », les trois artistes nous proposent leur nouvelle création » Vive l’Amour ! « , un voyage original entre lettres d’amour et musiques des plus grands compositeurs

Nous connaissons bien les passions entre Clara et Robert Schumann, Georges Sans et Frédéric Chopin, Marie d’Agoult et Franz Liszt, mais saviez vous que Mozart écrivait jusqu’à deux fois par jour à sa femme Constance ? Que Beethoven eut une histoire restée inconnue de tous ? Sans oublier les confidences d’Alma et Gustav Mahler et la plume pleine de verve de Claude Debussy !

2626 26 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17 17:00:00

fin : 2024-11-17

Salle de l’horloge

Gramat 46500 Lot Occitanie

L’événement Festival Les Musicales du Causse -Vive l’Amour Gramat a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Vallée de la Dordogne