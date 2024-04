Festival Les Musicales du Causse -Le Choeur d’hommes de Sartène Gramat, dimanche 20 octobre 2024.

Festival Les Musicales du Causse -Le Choeur d’hommes de Sartène Gramat Lot

Le Choeur de Sartène, est créé en 1995. Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Le son et la justesse sont le credo des chanteurs, travailleurs infatigables. Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection ne se contetant pas du noir et du blanc de la partition mais essayant d’y apporter de la couleur. Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible pour les yeux.

2121 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 17:00:00

fin : 2024-10-20

Eglise Saint-Pierre

Gramat 46500 Lot Occitanie

L’événement Festival Les Musicales du Causse -Le Choeur d’hommes de Sartène Gramat a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Vallée de la Dordogne