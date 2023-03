Festival Les Musicales du Causse Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

Lot

Festival Les Musicales du Causse, 2 avril 2022, Gramat . Festival Les Musicales du Causse Salle de l’Horloge Gramat Lot

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 Gramat

Lot 23 EUR « Les Musicales du Causse de Gramat » sont l’émanation culturelle de L’association des Amis des Orgues de Gramat. Créée en 1991, c’est elle qui a été la cheville ouvrière de la restauration de L’orgue installé dans l’église de Gramat. C’est un orgue de Frédéric Jungk commandé par la paroisse de Gramat à la firme toulousaine Feuga le 6 Novembre 1853. Il a été classé monument historique en 1993. Son inauguration, après restauration, a eu lieu en septembre 2002. Plusieurs des plus grands organistes français y sont venus et y viennent encore donner des récitals.

Au travers des Musicales du Causse de Gramat l’association propose des manifestations culturelles centrées sur la musique de haut niveau. Dès ses débuts en 1997 elle a pris le parti d’organiser des événements sur une saison élargie allant d’avril à octobre ou novembre. C’était un pari risqué mais qui semble aujourd’hui gagné, pour la plus grande satisfaction des mélomanes de la région. +33 5 65 38 71 30 Les Musicales du Causse

Gramat

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Gramat, Lot Autres Lieu Gramat Adresse Salle de l'Horloge Gramat Lot Ville Gramat Departement Lot Lieu Ville Gramat

Gramat Gramat Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gramat /

Festival Les Musicales du Causse 2022-04-02 was last modified: by Festival Les Musicales du Causse Gramat 2 avril 2022 Gramat Lot Salle de l'horloge Gramat Lot

Gramat Lot