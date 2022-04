Festival Les Musicales de Normandie Val-de-Scie, 27 août 2022, Val-de-Scie.

Festival Les Musicales de Normandie Collégiale Notre Dame d’Auffay 2 Place du Général de Gaulle Val-de-Scie

2022-08-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-27 Collégiale Notre Dame d’Auffay 2 Place du Général de Gaulle

Val-de-Scie Seine-Maritime

Concert “O Solitude”

Ensemble La Rêveuse

Benjamin PERROT, lut, théorbe et direction

Florence BOLTON, dessus, basse de viole et direction

Nicholas SCTT, ténor

L’Art du chant dans l’Angleterre

du 17ème siècle – DOWLAND / LAWES LANIER / PLAYFORD / FINGER / PURCELL

L’Ayre est le nom donné à la chanson anglaise entre la fin du 16ème siècle et la première moitié du 17ème siècle. Chanter en s’accompagnant soi-même au luth ou au clavecin était une pratique courante et Dowland, Lawes, et plus tard Purcell étaient rompus à ce type d’exercice. L’influence des musiciens italiens installés à Londres et la francophilie du nouveau roi Charles II l’ont fait évoluer vers une forme plus virtuose et opératique. C’est autour de ces trois figures, symbolisant trois périodes d’histoire anglaise que s’articule le programme de ce concert.

