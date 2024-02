Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Une odyssée musicale en méditerranée Centre Hospitalier Matguerite de Lorraine Mortagne-au-Perche, dimanche 23 juin 2024.

Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Une odyssée musicale en méditerranée Centre Hospitalier Matguerite de Lorraine Mortagne-au-Perche Orne

Mélodies traditionnelles italiennes, espagnoles, grecques, sépharades et d’Asie Mineure.

Tel Ulysse, laissez-vous entraîner dans un périple musical tout autour de la Méditerranée entremêlant des chants traditionnels grecs, le répertoire flamenco, des mélodies séfarades, des airs baroques italiens, des musiques de Byzance…

Explorateurs dans l’âme, Daphné Souvatzi et François Aria ont dans un premier temps mis le cap sur l’Andalousie pour découvrir la route qui les mènerait de la musique classique au flamenco. Sur le chemin, ils se risquent à trouver un idiome commun aux deux domaines, et les fameuses canciones, (c’est-à-dire chansons ), de Federico Garcia Lorca semblent être un excellent point de départ pour l’élaboration d’un premier répertoire. Cependant, un travail d’arrangement de ces pièces représentatives de la musique classique espagnole doit être effectué afin d’y apporter l’esprit ardent du flamenco. Pour créer une véritable fusion des genres, il fallait également incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco. Dès lors, les structures des morceaux s’élargissent, l’harmonie s’arme de nouveaux accords et le tempo varie selon les impulsions du chant. Nos deux aventuriers d’ores et déjà munis d’un précieux bagage musical aux couleurs et sonorités espagnoles font route vers l’est avec l’idée d’adapter plusieurs chansons traditionnelles helléniques. La fusion des genres s’intensifie, la chanteuse a le plaisir de chanter dans sa langue maternelle et la guitare s’adapte à ce nouveau répertoire. Le public y découvre des sublimes chants chypriotes, grecs ou de l’Asie mineure. Ces joyaux méditerranéens sont transmis oralement de génération en génération. Ils parlent d’amour mais aussi des sociétés de l’époque, des ravages de l’émigration ou même d’événements historiques comme la chute de Byzance. Enfin, le récital comporte également des pièces instrumentales composées par le guitariste lui-même, offrant une place soliste à la guitare flamenca.

Comme une passerelle reliant les temps passés, présents et futurs, la musique nous embarquera vers des rivages inconnus.

Daphné Souvatzi, chant

François Aria, guitare

Mélodies traditionnelles italiennes, espagnoles, grecques, sépharades et d’Asie Mineure.

Tel Ulysse, laissez-vous entraîner dans un périple musical tout autour de la Méditerranée entremêlant des chants traditionnels grecs, le répertoire flamenco, des mélodies séfarades, des airs baroques italiens, des musiques de Byzance…

Explorateurs dans l’âme, Daphné Souvatzi et François Aria ont dans un premier temps mis le cap sur l’Andalousie pour découvrir la route qui les mènerait de la musique classique au flamenco. Sur le chemin, ils se risquent à trouver un idiome commun aux deux domaines, et les fameuses canciones, (c’est-à-dire chansons ), de Federico Garcia Lorca semblent être un excellent point de départ pour l’élaboration d’un premier répertoire. Cependant, un travail d’arrangement de ces pièces représentatives de la musique classique espagnole doit être effectué afin d’y apporter l’esprit ardent du flamenco. Pour créer une véritable fusion des genres, il fallait également incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco. Dès lors, les structures des morceaux s’élargissent, l’harmonie s’arme de nouveaux accords et le tempo varie selon les impulsions du chant. Nos deux aventuriers d’ores et déjà munis d’un précieux bagage musical aux couleurs et sonorités espagnoles font route vers l’est avec l’idée d’adapter plusieurs chansons traditionnelles helléniques. La fusion des genres s’intensifie, la chanteuse a le plaisir de chanter dans sa langue maternelle et la guitare s’adapte à ce nouveau répertoire. Le public y découvre des sublimes chants chypriotes, grecs ou de l’Asie mineure. Ces joyaux méditerranéens sont transmis oralement de génération en génération. Ils parlent d’amour mais aussi des sociétés de l’époque, des ravages de l’émigration ou même d’événements historiques comme la chute de Byzance. Enfin, le récital comporte également des pièces instrumentales composées par le guitariste lui-même, offrant une place soliste à la guitare flamenca.

Comme une passerelle reliant les temps passés, présents et futurs, la musique nous embarquera vers des rivages inconnus.

Daphné Souvatzi, chant

François Aria, guitare .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 18:00:00

fin : 2024-06-23

Centre Hospitalier Matguerite de Lorraine 9, rue de Longny

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie contact@ot-mortagneauperche.fr

L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Une odyssée musicale en méditerranée Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2024-02-14 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE