Festival Les musicales de la route Cezanne Le Tholonet, mercredi 24 juillet 2024.

Festival Les musicales de la route Cezanne Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Pour la 3e édition, Les Musicales de la route Cézanne auront lieu au Tholonet et à Aix-en-Provence. Le festival a déjà noué, en seulement deux années, des liens forts avec de nombreuses institutions publiques et de nombreux mécènes privés.

Du Musée Granet, institution aixoise de prestige à la Campagne Saint Joseph en passant par La Campagne Saint Estève et le Château du Tholonet, écrin magnifique de la Société du Canal de Provence, la route Cézanne classée par André Malraux en 1959, se confond aujourd’hui avec les lieux prestigieux de ce nouveau rendez-vous estival.



Sept événements importants seront proposés sur quatre jours. À l’affiche, originalité et diversité, dans une programmation éclectique, mêlant musiques savantes et populaires en compagnie de grands interprètes comme le Quatuor Modigliani lors du concert d’ouverture, la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac et le Poème harmonique dans leur production Mon Amant de Saint-Jean , i Giardini pour un lever de soleil en musique et de nombreux musiciens talentueux, solistes des plus grands orchestres nationaux.

C’est désormais une tradition chaque année, partez à la découverte de grandes œuvres lors de la récitation d’un conte par une grande actrice. Cette année, Julie Gayet récitera Le Petit Prince entourée de musiciens qui viendront ponctuer les plus belles pages du célèbre conte initiatique de Saint-Exupéry.

Pour finir, la route Cézanne deviendra le temps d’un soir route de Broadway, lors d’un hommage à la Comédie musicale.

Très sensible à la transmission et la mise en valeur de talents en devenir, la programmation proposera deux master classes et des scènes partagées.



Que vous soyez curieux ou passionnés, venez vivre des moments uniques de convivialité et de partage dans des lieux insolites à l’aura très particulière où la nature semble en extase et le temps en suspens, à quelques encâblures de la Montagne Sainte-Victoire ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24

fin : 2024-07-30

Musée Granet / Chateau du Tholonet / Domaine Saint-Joseph

Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Les musicales de la route Cezanne Le Tholonet a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence