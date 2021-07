Festival Les Musicales de la route Cezanne Le Tholonet, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Tholonet.

Festival Les Musicales de la route Cezanne 2021-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-01 23:00:00 23:00:00

Le Tholonet Bouches-du-Rhône Le Tholonet

La route Cezanne est une invitation au voyage et à la rêverie. Cet écrin naturel et paysager est propice à la méditation et à la créativité.



Espace de convergence entre les arts et un patrimoine unique, Les Musicales de la route Cezanne allient exigence artistique et convivialité et offrent aux curieux comme aux passionnés des évènements musicaux très variés, originaux et attractifs pour un public de toutes générations afin de toucher autant les connaisseurs que les néophyte



Pour cette première édition, vous aurez le plaisir d’écouter la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac, habituée du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, qui fait l’honneur d’être marraine du festival. Elle vous propose un programme de musique française qui trouvera un écrin idéal dans ce paysage si cher à Cezanne et donnera l’occasion de célébrer le bicentenaire de la naissance de la compositrice Pauline Viardot.



Parce que la route est symbole de voyage et de découverte, le festival empruntera ensuite la route de l’orient de l’Iran à l’Arménie avec Layla Ramezan, Keyvan Chemirani et Varduhi Yeritsyan. Pour les plus matinaux d’entre vous, les Musicales offriront également un lever de soleil en musique : après une promenade courte dans un cadre particulièrement idyllique et peu connu du grand public, ils pourront entendre un programme de musique romantique avec des incontournables du répertoire. A l’issue de ce concert, Bruno Ely, directeur et conservateur du Musée Granet, partenaire du festival, vous offrira une conférence sur le paysage cézannien.

Enfin, Les Musicales se termineront par un concert dédié à Camille Saint-Saëns pour le centenaire de sa disparition autour de ses œuvres avec la participation exceptionnelle de Marie-Christine Barrault pour le Carnaval des animaux.

Lors de ces 3 jours intenses, les échanges entre le public et les artistes seront favorisés : répétitions publiques, présentations des œuvres interprétées, rencontres et convivialité, classes de maitres avec la participation de très jeunes talents…

Hâte de vous accueillir et de vous retrouver dans ces lieux superbes et en très bonne compagnie !

Festival de musique mettant en valeur la route Cezanne, écrin patrimonial et naturel exceptionnel. Rencontres de jeunes talents de la région. Master class, répétitions ouvertes au public, concerts de prestige et un concert promenade au lever du jour

La route Cezanne est une invitation au voyage et à la rêverie. Cet écrin naturel et paysager est propice à la méditation et à la créativité.



Espace de convergence entre les arts et un patrimoine unique, Les Musicales de la route Cezanne allient exigence artistique et convivialité et offrent aux curieux comme aux passionnés des évènements musicaux très variés, originaux et attractifs pour un public de toutes générations afin de toucher autant les connaisseurs que les néophyte



Pour cette première édition, vous aurez le plaisir d’écouter la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac, habituée du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, qui fait l’honneur d’être marraine du festival. Elle vous propose un programme de musique française qui trouvera un écrin idéal dans ce paysage si cher à Cezanne et donnera l’occasion de célébrer le bicentenaire de la naissance de la compositrice Pauline Viardot.



Parce que la route est symbole de voyage et de découverte, le festival empruntera ensuite la route de l’orient de l’Iran à l’Arménie avec Layla Ramezan, Keyvan Chemirani et Varduhi Yeritsyan. Pour les plus matinaux d’entre vous, les Musicales offriront également un lever de soleil en musique : après une promenade courte dans un cadre particulièrement idyllique et peu connu du grand public, ils pourront entendre un programme de musique romantique avec des incontournables du répertoire. A l’issue de ce concert, Bruno Ely, directeur et conservateur du Musée Granet, partenaire du festival, vous offrira une conférence sur le paysage cézannien.

Enfin, Les Musicales se termineront par un concert dédié à Camille Saint-Saëns pour le centenaire de sa disparition autour de ses œuvres avec la participation exceptionnelle de Marie-Christine Barrault pour le Carnaval des animaux.

Lors de ces 3 jours intenses, les échanges entre le public et les artistes seront favorisés : répétitions publiques, présentations des œuvres interprétées, rencontres et convivialité, classes de maitres avec la participation de très jeunes talents…

Hâte de vous accueillir et de vous retrouver dans ces lieux superbes et en très bonne compagnie !

dernière mise à jour : 2021-06-21 par Grand Site Concors Sainte-Victoire Provence Tourisme / Grand Site Concors Sainte-VictoireProvence Tourisme / Grand Site Concors Sainte-Victoire