Festival Les Musicales dans les Vignes 2023 CHATEAU VAL JOANIS, 11 mars 2023, PERTUIS. Festival Les Musicales dans les Vignes 2023 CHATEAU VAL JOANIS. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 19:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 26.9 à 26.9 euros. Gratuit pour les moins de 15 an(s) Concert JAZZ MANOUCHE dégustation de vin dans la magnifique salle de gala du Château Val Joanis Le Groupe Marseillais Basilic Swing vous entrainera sur les chemins de l’Europe de l’Est avec un répertoire varié et festif, de grands standards de Django Reinhardt, de musique tzigane et musique klezmer. 2 guitares : Pierre Zeinstra et Benjamin Marciano 1 violon : Fred Ladame 1 clarinette klezmer Sylvain Conges 1 contrebasse David Bergeron De la joie, du rythme,une grande complicité, vous serez sous le charme de ces talentueux musiciens. 19H : accueil avec un verre de vin Restauration sur place 20H30 concert durée 1H30 Gratuit jusqu’à 15ans Parking – Accès PMR FESTIVAL LES MUSICALES DANS LES VIGNES Votre billet est ici CHATEAU VAL JOANIS PERTUIS 2404 Route de Villelaure Vaucluse Gratuit pour les moins de 15 an(s) Concert JAZZ MANOUCHE dégustation de vin dans la magnifique salle de gala du Château Val Joanis Le Groupe Marseillais Basilic Swing vous entrainera sur les chemins de l’Europe de l’Est avec un répertoire varié et festif, de grands standards de Django Reinhardt, de musique tzigane et musique klezmer. 2 guitares : Pierre Zeinstra et Benjamin Marciano 1 violon : Fred Ladame 1 clarinette klezmer Sylvain Conges 1 contrebasse David Bergeron De la joie, du rythme,une grande complicité, vous serez sous le charme de ces talentueux musiciens. 19H : accueil avec un verre de vin Restauration sur place 20H30 concert durée 1H30 Gratuit jusqu’à 15ans Parking – Accès PMR .26.9 EUR26.9. Votre billet est ici

