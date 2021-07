Festival Les Murs ont des Oreilles Airvault, 18 août 2021, Airvault.

Festival Les Murs ont des Oreilles 2021-08-18 – 2021-08-22

Airvault Deux-Sèvres Airvault Deux-Sèvres

« Le festival de Musique Classique “Les Murs ont des Oreilles”, est né en 2002 par un collectif de bénévoles passionnés de musique. Cette année, les concerts se dérouleront uniquement dans les églises d’Airvault et de Saint-Loup-Lamairé, à 20h30. Le pass sanitaire sera demandé.

PROGRAMME/

– Mercredi 18 août > abbatiale d’Airvault, Musique française de la Belle époque (Koechlin, Saint-Saëns et Gounod)

– Jeudi 19 août > église de St Loup, Musique baroque (Albinoni, Telemann, Bach, Corelli)

– Vendredi 20 août > parvis et église de St Loup, Sibelius, Franck, Elgar.

– Samedi 21 août > église de St-Loup , Johann Sebastian Bach

– Dimanche 22 août > abbatiale d’Airvault , Amercia, America (Dvorak, Bernstein, Gershwin)

Tarifs : 12€ plein, 10€ réduit. Réservations 05 49 64 73 10 ou 05 49 70 84 03

dernière mise à jour : 2021-07-24 par CC Airvaudais Val du Thouet