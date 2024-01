FESTIVAL LES MURES ZICALES – Oscar les vacances- Martin Luminet-Franck Carducci CLOS DE LA FOIRE – BOIS DU BARON St Laurent De Mure, samedi 15 juin 2024.

FESITVAL LES MURES ZICALESOscar Les vacances (chanson française)Martin Luminet (chanson française)Franck Carducci and The Fantastic Squad (Rock) Le Festival Les Mures Zicales 2024 vous propose une soirée d’exception avec 3 artistes :OSCAR LES VACANCES Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar.Le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances, s’inscrit dans la nouvelle vague électro pop.Auteur, compositeur et interprète, son écriture fine et incisive nous parle de l’adolescence, questionne le moderne, la masculinité, la vitesse, et tente de nous faire voyager dans les tréfonds de nos imaginaires et de nos fantasmes inavouables.Oscar les vacances donne des rendez-vous : au skatepark, ou encore à la boum de fin d’année à laquelle il n’a pas été invité, mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle il n’a pas peur de se retrouver seul, une façon à lui de nous plonger dans son intimité explosive et désabusée.MARTIN LUMINETSavoir que sa détermination à en découdre a été décuplée à la suite de sa Révélation aux dernières Francofolies de La Rochelle, puis lors de son passage remarqué dans Taratata. La continuité sans l’excès de confort. C’est la dynamique que Martin Luminet a impulsée pour aborder son album, principalement écrit dans une maison au milieu de la forêt auvergnate. « Je » est un autre, paraît-il.Il est surtout un « nous » chez Martin Luminet.« Ça fait quoi d’être un garçon à qui on demande d’être bien sage ? / Sage comme un orage, sage comme un naufrage / Mais qui sera sage comme un carnage (…) T’as mis 30 ans à faire tomber l’armure / T’as fait le plus long, il te reste le plus dur… ».Paroles batailleuses, paroles dirigées, paroles libérées.Celles de « Garçon », morceau charnière, presque de délivrance.Essentiel dans la trajectoire de Martin Luminet, marquant son ancrage au sein d’un salvateur processus de déconstruction.Ainsi s’enclenche son échappée qui épouse des contours ordonnés par l’urgence.Une brèche s’est ouverte avec cette chanson écrite-là : elle souligne l’émergence d’un autre horizon et éclaire une nouvelle grille de lecture, une connexion intérieure où tout semble être possible, à commencer par la définition d’un champ d’expression libre inhérent à un souci de vérité. Martin Luminet ne sera pas ce garçon qui suivra les injonctions familiales, il ne sera pas non plus ce garçon qui s’acharnera à poursuivre ses études de sciences politiques.Ne pas compter sur lui pour subir la traversée de son existence. FRANCK CARDUCCI & THE FANTASTIC SQUADIl a ouvert en juin 2022 pour Sting devant 15 000 personnes.Soutenu par Steve Hackett depuis 2011, le guitariste de Genesis enregistrera même sur son deuxième album.La Classic Rock Society lui a décerné l’Awards du meilleur groupe étranger et il fera en 2023 sa onzième tournée en Grande-Bretagne.Il parcourt toute l’Europe avec son show rock-théâtral, il éblouit, transcende les genres et fait l’unanimité à chacun de ses passages.Mais qui est-il ?…FRANCK CARDUCCI & THE FANTASTIC SQUAD, ce n’est pas un concert ordinaire, c’est une véritable expérience. Avec de la musique bien sûr : un authentique Rock 70’s qui n’est pas sans rappeler Pink Floyd, Supertramp et Led Zeppelin. On oscille de sonorités puissantes et énergiques aux ambiances atmosphériques propices aux rêveries… Voyage garanti ! Mais se suffire du son serait extrêmement réducteur… car ce projet, c’est aussi un spectacle.Costumes, mises en scène, humour, narration, instruments rocambolesques…pas une minute de répit n’est accordée à vos sens. On vibre, on s’extasie, on s’amuse ! C’est un spectacle unique, généreux, festif, pailleté, ludique et glamour qui saura conquérir tous les publics.Ouverture des portes à 18h.Pensez au covoiturage

Tarif : 10.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 19:00

Réservez votre billet ici

CLOS DE LA FOIRE – BOIS DU BARON 7 BIS RUE DES DOCTEURS VACHER 69720 St Laurent De Mure 69