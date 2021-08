FESTIVAL LES MOUILLOTINS Saint-Poix, 27 août 2021, Saint-Poix.

FESTIVAL LES MOUILLOTINS 2021-08-27 – 2021-08-13

Saint-Poix Mayenne Saint-Poix

12 15 EUR Le vendredi 27 et le samedi 28 août, rendez-vous à Saint-Poix pour la 19ème édition du festival Les Mouillotins.

Vendredi 27 août :

– Mr Giscard : programme musical fait de rap mélodique, d’électro dansante et mélancolique, et de chanson française lorsqu’elles irrigue aux rythmes d’ailleurs, d’Afrique ou d’Amérique du sud ou de musique classique.

– KLON : KLON c’est le rêve de 7 jeunes à la marge. Amour et liberté pour étendard ! Ces chiens fous vivent en meute et font leur propre loi. Depuis le sous-sol de leur baraque , ils font trembler les murs et les cœurs. À mi-chemin entre chanson française et électro new-wave, l’univers de KLON est polychrome. Les rythmiques intraitables des drus machines se mêlent aux nappes de synthétiseurs, les guitares chantent, la basse vrombit et les voix vibrent à l’unisson.

– Brama : Brama a choisi l’exigence du trio pour exprimer pleinement la transe d’un rock psychédélique farouche et authentique, né au cœur du Massif Central. Guitare/batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et chants en occitan lumineux, le groupe fait valser les clichés en triturant un folklore solaire, dansant et poétique, et un rock expérimental libre comme l’air. Saturé d’électricité, ce DIY pétaradant et polyphonique aux accents noise et au doux parfum de drone est aussi proche du krautrock que de Led Zeppelin, Deerhoof ou Altin Gün.

Samedi 28 août :

– Niteroy : sous le nom de Niteroy, en clin d’œil à Niterói, une ville qui jouxte Rio de Janeiro, le jeune Rennais Tiago Ribeiro cherche à créer sa propre saudade en insufflant le groove si particulier des vieilles sambas à des compositions pop aux arrangements raffinés et classieux. Le résultat donne des chansons qu’on a l’impression d’avoir toujours connues, évidentes, immédiates, contagieuses elles-aussi.

– Lo’Jo : Lo’Jo invente dans cette Transe de Papier une musique à l’image de leur ADN si singulier mélangeant textes d’une profondeur rare, éclats poétiques mêlés à un groove dont seul eux ont le secret. Les couleurs électro-acoustiques apportent un éclairage surprenant et inédit. Chaque morceau possède une modernité pop avec son lot de fulgurances et d’inventions rythmiques. Le groupe – dont personne désormais ne conteste l’aura – poursuit sa trajectoire unique.

– Kumbia Boruka : La substance thématique de cet album est résolument contemporaine, universelle et respectueuse du genre cumbia. Les textes de la Kumbia Boruka revendiquent toujours autant une sensibilité face aux injustices de nos sociétés malades et aliénées. L’amour y est interprété comme un antidote infaillible au chagrin et à la souffrance. L’alchimie parfaite entre la cumbia « old school » et la Nu Cumbia garantit, à chaque instant, une invitation à la danse.

Tarifs :

vendredi 27 août : 12 € jusqu’au 15 août puis 15 €

samedi 28 août : 15 € jusqu’au 15 août puis 20 €

Respect des mesures sanitaire en vigueur.

Le festival Les Mouillotins se transforme en Soirées Estivales pour sa 19ème édition. Rendez-vous les 27 et 28 Août 2021 à Saint-Poix

mouillotins.contact@gmail.com +33 9 54 15 94 08 https://mouillotins.fr/festival/

Le vendredi 27 et le samedi 28 août, rendez-vous à Saint-Poix pour la 19ème édition du festival Les Mouillotins.

Vendredi 27 août :

– Mr Giscard : programme musical fait de rap mélodique, d’électro dansante et mélancolique, et de chanson française lorsqu’elles irrigue aux rythmes d’ailleurs, d’Afrique ou d’Amérique du sud ou de musique classique.

– KLON : KLON c’est le rêve de 7 jeunes à la marge. Amour et liberté pour étendard ! Ces chiens fous vivent en meute et font leur propre loi. Depuis le sous-sol de leur baraque , ils font trembler les murs et les cœurs. À mi-chemin entre chanson française et électro new-wave, l’univers de KLON est polychrome. Les rythmiques intraitables des drus machines se mêlent aux nappes de synthétiseurs, les guitares chantent, la basse vrombit et les voix vibrent à l’unisson.

– Brama : Brama a choisi l’exigence du trio pour exprimer pleinement la transe d’un rock psychédélique farouche et authentique, né au cœur du Massif Central. Guitare/batterie en état d’hypnose, vielle à roue transfigurée passée à la pédale, bourdon taraudeur et chants en occitan lumineux, le groupe fait valser les clichés en triturant un folklore solaire, dansant et poétique, et un rock expérimental libre comme l’air. Saturé d’électricité, ce DIY pétaradant et polyphonique aux accents noise et au doux parfum de drone est aussi proche du krautrock que de Led Zeppelin, Deerhoof ou Altin Gün.

Samedi 28 août :

– Niteroy : sous le nom de Niteroy, en clin d’œil à Niterói, une ville qui jouxte Rio de Janeiro, le jeune Rennais Tiago Ribeiro cherche à créer sa propre saudade en insufflant le groove si particulier des vieilles sambas à des compositions pop aux arrangements raffinés et classieux. Le résultat donne des chansons qu’on a l’impression d’avoir toujours connues, évidentes, immédiates, contagieuses elles-aussi.

– Lo’Jo : Lo’Jo invente dans cette Transe de Papier une musique à l’image de leur ADN si singulier mélangeant textes d’une profondeur rare, éclats poétiques mêlés à un groove dont seul eux ont le secret. Les couleurs électro-acoustiques apportent un éclairage surprenant et inédit. Chaque morceau possède une modernité pop avec son lot de fulgurances et d’inventions rythmiques. Le groupe – dont personne désormais ne conteste l’aura – poursuit sa trajectoire unique.

– Kumbia Boruka : La substance thématique de cet album est résolument contemporaine, universelle et respectueuse du genre cumbia. Les textes de la Kumbia Boruka revendiquent toujours autant une sensibilité face aux injustices de nos sociétés malades et aliénées. L’amour y est interprété comme un antidote infaillible au chagrin et à la souffrance. L’alchimie parfaite entre la cumbia « old school » et la Nu Cumbia garantit, à chaque instant, une invitation à la danse.

Tarifs :

vendredi 27 août : 12 € jusqu’au 15 août puis 15 €

samedi 28 août : 15 € jusqu’au 15 août puis 20 €

Respect des mesures sanitaire en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-08-09 par