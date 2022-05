FESTIVAL LES MOTS DU VENT Fontjoncouse Fontjoncouse Catégories d’évènement: Aude

Fontjoncouse

FESTIVAL LES MOTS DU VENT Fontjoncouse, 25 juin 2022, Fontjoncouse. FESTIVAL LES MOTS DU VENT Fontjoncouse

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25

Fontjoncouse Aude Fontjoncouse 15 15 EUR Festival de poésie : Les Mots du vent, destiné à tous les publics et dont l’objectif est de rapprocher de la lecture, des métiers du livre, de la poésie (concours Jeunesse, loto poétique).

L’occasion pour le public de découvrir la richesse patrimoniale du village. Récitals donnés dans l’église romane. Scènes ouvertes dans le village. Buvette et restauration sur place. – 14h-14h30 : Lancement du festival (Roger West)

– 14h30-18h : Scènes Ouvertes Le Petit Marathon (format 10 minutes – gratuit).

– 18h30 : VICENTE PRADAL- Lecture de l’Allocution à la population de Fuente Vaqueros de LORCA (éditions Sables). Récital 12 euros sur réservation. +33 7 63 93 62 61 Fontjoncouse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Fontjoncouse Autres Lieu Fontjoncouse Adresse Ville Fontjoncouse lieuville Fontjoncouse Departement Aude

Fontjoncouse Fontjoncouse Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontjoncouse/

FESTIVAL LES MOTS DU VENT Fontjoncouse 2022-06-25 was last modified: by FESTIVAL LES MOTS DU VENT Fontjoncouse Fontjoncouse 25 juin 2022 Aude Fontjoncouse

Fontjoncouse Aude