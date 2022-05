FESTIVAL LES MOTS DU VENT

FESTIVAL LES MOTS DU VENT, 26 juin 2022, . FESTIVAL LES MOTS DU VENT

2022-06-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-26 Festival de poésie : Les Mots du vent, destiné à tous les publics et dont l’objectif est de rapprocher de la lecture, des métiers du livre, de la poésie (concours Jeunesse, loto poétique).

L’occasion pour le public de découvrir la richesse patrimoniale du village. Récitals donnés dans l’église romane. Scènes ouvertes dans le village. Buvette et restauration sur place. – 11h-13h : Scènes Ouvertes Le Petit Marathon (format 10 minutes)

– 14h-16h : Le Petit Marathon (suite)

– 17h-18h : Le Petit Marathon (suite)/Eglise Sainte-Léocadie

– 18h30 : Aurélia Lassaque (En quête d’un visage, Pour que chantent les Salamandres, éditions Bruno Doucey). (12 euros sur réservation 07 63 93 62 61)

– 20 h : repas traiteur (15 euros hors boisson). Sur réservation : 07 63 93 62 61

Buvette toute la journée. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville