Festival Les Mots Dits Salle des fêtes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, vendredi 22 mars 2024.

J’ai été ma propre route par la Compagnie Théâtre organique. Lecture et échanges autour de la littérature féminine voix Emmanuelle Mehring et Viviane Mogica. » J’ai été telle que les hommes ont voulu que je fusse: une ébauche de vie, un jeu de cache-cache avec moi-même. Mais j’étais faite de présent. » J’ai été ma propre route, Julia de Burgos. J’ai été ma propre route est un projet de lectures consacré à lutter contre l’invisibilisation faite à la parole et à la pensée des femmes. EUR.

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 20:00:00

Salle des fêtes Rue du Couvent

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

