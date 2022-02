Festival Les Mots Dits – Je, d’un accident ou d’amour Gron Gron Catégories d’évènement: Gron

Gron Yonne Gron EUR Dans le cadre du festival annuel de lectures-spectacles itinérantes, la commune de Gron accueille une lecture musicale en deux parties pour mettre en perspective les deux poèmes d’amour : « Prendre corps » de Ghérasim LUCA et « Je, d’un accident ou d’amour » de Loïc DEMEY.

