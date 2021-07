Festival Les Mots Dits – Dans la jongle des mots Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Festival Les Mots Dits – Dans la jongle des mots 2021-07-24 – 2021-07-24 Salle des fêtes Rue du Couvent

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520

EUR Par Idem Collectif et ARMO/Cie Jérôme Thomas. Un jongleur et une comédienne se déplacent avec des objets de jonglage et des textes de Christophe Tarkos, poète contemporain. Ce duo jubile avec les sons, les sens, les images, accompagné par un chien craquant, Soquette. Les mots bondissent, se répètent, tombent et fusent. Le jonglage en est une métaphore parfaite. Un duo tendre et poétique, une lecture jonglée avec Jérôme Thomas et Aline Reviriaud. Tout public à partir de 9 ans.

+33 9 51 03 72 42

Par Idem Collectif et ARMO/Cie Jérôme Thomas. Un jongleur et une comédienne se déplacent avec des objets de jonglage et des textes de Christophe Tarkos, poète contemporain. Ce duo jubile avec les sons, les sens, les images, accompagné par un chien craquant, Soquette. Les mots bondissent, se répètent, tombent et fusent. Le jonglage en est une métaphore parfaite. Un duo tendre et poétique, une lecture jonglée avec Jérôme Thomas et Aline Reviriaud. Tout public à partir de 9 ans.

dernière mise à jour : 2021-06-03 par