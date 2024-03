Festival Les Mots Dits Salle des fêtes Cerisiers, vendredi 5 avril 2024.

Festival Les Mots Dits Salle des fêtes Cerisiers Yonne

Un temps à deux pattes par la compagnie TéATr’éPROUVèTe

Un road-movie en solex entre la France et l’Ukraine. L’histoire d’Un temps à deux pattes c’est celle d’un raté qui continue en beauté. Le texte du scénario écrit par Jean Bojko est devenu un récit pour les yeux chaque spectateur devient le réalisateur du film. La langue à la fois poétique et imagée porte l’imaginaire, et chacun voit son propre film accompagnées par une belle musique aux accents slaves. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05 20:00:00

Salle des fêtes 50 Place de l’Hôtel de Ville

Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.cerisiers@gmail.com

