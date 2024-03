Festival Les Mots Dits Médiathèque le Polygone Avallon, samedi 23 mars 2024.

Massage sonore par la Cie SF. Lectures musicales aux casques audio. Confortablement installé dans des transats, le public est invité à poser un casque audio sur ses oreilles et à se laisser bercer par quelques minutes de poésie musicale pure, douce et relaxante. Sébastien le lecteur, présélectionne un large corpus de textes issus de recueils de poésies au fur et mesure de la performance, en fonction de l’âge des participants, de l’atmosphère du moment et du jeu de Stéphane le musicien. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Médiathèque le Polygone 2 Rue du Général Leclerc

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

