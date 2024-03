Festival Les Mots Dits Médiathèque Avallon, samedi 23 mars 2024.

J’ai été ma propre route par la Compagnie Théâtre organique. Lecture et échanges autour de la littérature féminine voix Emmanuelle Mehring et Viviane Mogica. » J’ai été telle que les hommes ont voulu que je fusse: une ébauche de vie, un jeu de cache-cache avec moi-même. Mais j’étais faite de présent. » J’ai été ma propre route, Julia de Burgos. J’ai été ma propre route est un projet de lectures consacré à lutter contre l’invisibilisation faite à la parole et à la pensée des femmes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23 20:00:00

Médiathèque 2 Rue du Général Leclerc

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté biblioavallon@ville-avallon.fr

