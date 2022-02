Festival Les Monts de la Balle Verrières-en-Forez Verrières-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Verrières-en-Forez Loire Verrières-en-Forez Le grand rendez-vous du théâtre de rue dans la Loire ! Près de 30 compagnies s’installent le temps d’un week-end. 7 représentations par jour, réparties sur trois scènes différentes. Surtout du cirque mais également du théâtre et de la musique. lesmontsdelaballe@orange.fr +33 9 65 33 88 13 http://www.lesmontsdelaballe.org/ Verrières-en-Forez

