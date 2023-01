Festival Les Médiévales 2023 Couches Couches Couches Catégories d’Évènement: Couches

Saône-et-Loire

Festival Les Médiévales 2023 Couches, 14 juillet 2023, Couches Couches. Festival Les Médiévales 2023 Château de Couches Couches Saône-et-Loire

2023-07-14 10:00:00 – 2023-07-17 18:00:00 Couches

Saône-et-Loire Couches Petits et grands, amateurs de tenus médiévales, passionnés d’histoire, replongez-vous dans l’époque médiévale et profitez des nombreux spectacles et animations qui seront organisés. Découverte et amusement garantis ! +33 3 85 45 57 99 Couches

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Couches, Saône-et-Loire Autres Lieu Couches Adresse Château de Couches Couches Saône-et-Loire Ville Couches Couches lieuville Couches Departement Saône-et-Loire

Couches Couches Couches Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couches-couches/

Festival Les Médiévales 2023 Couches 2023-07-14 was last modified: by Festival Les Médiévales 2023 Couches Couches 14 juillet 2023 Château de Couches Couches Saône-et-Loire Couches Couches, Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Couches Couches Saône-et-Loire