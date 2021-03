Festival Les Médiévales 2021, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Couches.

Festival Les Médiévales 2021 2021-07-11 10:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 Château de Couches Château de Couches RD978

Couches Saône-et-Loire Couches

Comme chaque année, le Château de Couches organise sa grande fête médiévale ! Petits et grands, amateurs de tenus médiévales, passionnés d’histoire, replongez-vous dans l’époque médiévale et profitez des nombreux spectacles et animations qui seront organisés. Découverte et amusement garantis !

+33 3 85 45 57 99 https://www.chateaudecouches.com/

