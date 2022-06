Festival les mardis de l’orgue Merklin – voix – flüte et orgue

Festival les mardis de l’orgue Merklin – voix – flüte et orgue, 30 août 2022, . Festival les mardis de l’orgue Merklin – voix – flüte et orgue

2022-08-30 20:30:00 – 2022-08-30 21:30:00 Proposé par l’Association des Amis de l’orgue Merklin, dans le cadre des Mardis de l’Orgue Merklin, tous les 15 jours du 5 juillet au 30 août 2022.

Avec Véronique Reinbold voix et flûte, et Daniel Pandolfo à l’orgue. Proposé par l’Association des Amis de l’orgue Merklin, dans le cadre des Mardis de l’Orgue Merklin. Avec Véronique Reinbold voix et flûte, et Daniel Pandolfo à l’orgue. Proposé par l’Association des Amis de l’orgue Merklin, dans le cadre des Mardis de l’Orgue Merklin, tous les 15 jours du 5 juillet au 30 août 2022.

Avec Véronique Reinbold voix et flûte, et Daniel Pandolfo à l’orgue. dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville