2023-05-19 – 2023-05-20

Drôme Voici le programme, non définitif, pour vous mettre l’eau à la bouche :

– WANGA afrobeat le 20 mai

– Karaoke Orchestra le 19 mai

– Atelier Musique gratuit le samedi 20 mai secretariat.leslointaines@gmail.com +33 7 55 61 95 67 ZA Lapalun Salle des fêtes Buis-les-Baronnies

