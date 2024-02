Festival Les Joyeuseries Le Carroir La Chaussée-Saint-Victor, vendredi 3 mai 2024.

Festival Les Joyeuseries Le Carroir La Chaussée-Saint-Victor 3 – 5 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-03 19:00

Fin : 2024-05-05 23:59

Pour sa 6ème édition, le festival Les Joyeuseries vous donne RDV du 03 au 05 Mai pour assister à des spectacles payants mais également à des évènements gratuits pour toute la famille !!! 3 – 5 mai 1

https://www.helloasso.com/associations/eclectique-music-diffusion/evenements/festival-les-joyeuseries-6eme-edition

La 6ème édition aura lieu du 3 au 5 mai 2024, même équipe d’accueil, même lieu!

Tarif unique à 25€ uniquement en pré-vente (internet ou demande par mail) – 35€ sur place le jour J suivant les places encore disponibles.

Pass Festival 3 spectacles à 60€ pour une même personne.

Parking gratuit – Restauration sur place – et de nombreux spectacles et animations gratuits pour toute la famille!

Détails des spectacles gratuits (sans réservation – accès libre à toute heure pendant le festival) mise à jour régulièrement sur notre site internet et les réseaux sociaux. Programmation gratuite en cours de finalisation.

Vendredi 3 mai – 20h30 – Le cas Pucine “Main Mise”

en accord avec Dark Smile Productions et Sans Culottes

« Ne grandis pas, c’est un piège » J.M Barrie- Peter Pan.

A 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté.

C’est non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide à pousser Capucine dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et , malgré tout, de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

Auteurs : Le cas Pucine / Jérémy Ferrari – Mise en scène : Jérémy Ferrari – Directeur technique : Aurélien Audouard

Samedi 4 mai – 20h30 – Tony Saint Laurent “Efficace”

Gaya Production en accord avec AW Spectacles

Viens passer l’heure la plus drôle de ta vie !

Dans un stand-up décapant, Tony Saint Laurent met les choses au clair et dit ce qu’il a sur le cœur.

De réflexions hilarantes en passant par des observations pleines d’autodérision…. Tony déchaîne son humour dans un show moderne, tout simplement EFFICACE.

Un seul conseil : prends tes places !

Dimanche 5 mai – 17h00 – Le Comte de Bouderbala “3”

en accord avec AS Production

Après plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles, Le Comte de Bouderbala revient pour une troisième édition corsée. Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations, il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir de son patron : Le Public.

Le Carroir Route Nationale, 41260 La chaussée Saint-Victor La Chaussée-Saint-Victor 41260 Loir-et-Cher