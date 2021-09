Briare Auditorium Jean Poulain et église d'Adon Briare Festival Les journées du piano romantique Auditorium Jean Poulain et église d’Adon Briare Catégorie d’évènement: Briare

Festival Les journées du piano romantique Auditorium Jean Poulain et église d’Adon, 1 octobre 2021, Briare. Festival Les journées du piano romantique

Auditorium Jean Poulain et église d’Adon, le vendredi 1 octobre à 20:00

Participez à ces journées itinérantes et exceptionnelles de concerts, rencontres et découvertes organisées dans le cadre du PACT. Le but de ces journées est de faire découvrir des instruments anciens qui furent utilisés pendant la période dite «Romantique» et pour quelques-uns bien au delà… Le 30 septembre à l’église d’Adon Du 1er au 3 octobre à l’auditorium Jean Poulain de Briare

Voir https://www.autrementclassique.com/

Des journées itinérantes et exceptionnelles avec des concerts, rencontres et découvertes … Le but de ces journées : faire découvrir des instruments anciens qui furent utilisés pendant la période… Auditorium Jean Poulain et église d’Adon Square Pierre-Armand Thiébaut, Auditorium Jean Poulain, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:00:00 2021-10-01T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Auditorium Jean Poulain et église d'Adon Adresse Square Pierre-Armand Thiébaut, Auditorium Jean Poulain, Briare Ville Briare lieuville Auditorium Jean Poulain et église d'Adon Briare