FESTIVAL : LES JEUDIS JAZZ 2022 Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

FESTIVAL : LES JEUDIS JAZZ 2022 Mèze, 7 juillet 2022, Mèze. FESTIVAL : LES JEUDIS JAZZ 2022

Caveau Beauvignac de Mèze 109 Avenue de Pezénas Mèze Hérault

2022-07-07 – 2022-08-25 Mèze

Hérault Mèze Les désormais incontournables Jeudis Jazz font leur grand retour à Beauvignac. Ce moment convivial saura ravir les amateurs de bon vin au cours d’un interlude musical sous les étoiles. Un repas complété par un accord met-vin proposé par notre sommelier, une proposition musicale de qualité dans un cadre privilégié sont autant d’ingrédients pour garantir une soirée remarquable. Tous les jeudis de Juillet et Août sur réservation. beauvignacmeze@orange.fr +33 4 67 43 80 48 https://www.cave-pomerols.com/PBCPPlayer.asp?ID=2233357&PGFLngID=0 Les désormais incontournables Jeudis Jazz font leur grand retour à Beauvignac. Ce moment convivial saura ravir les amateurs de bon vin au cours d’un interlude musical sous les étoiles. Un repas complété par un accord met-vin proposé par notre sommelier, une proposition musicale de qualité dans un cadre privilégié sont autant d’ingrédients pour garantir une soirée remarquable. Tous les jeudis de Juillet et Août sur réservation. Mèze

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Caveau Beauvignac de Mèze 109 Avenue de Pezénas Mèze Hérault Ville Mèze lieuville Mèze Departement Hérault

Mèze Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/

FESTIVAL : LES JEUDIS JAZZ 2022 Mèze 2022-07-07 was last modified: by FESTIVAL : LES JEUDIS JAZZ 2022 Mèze Mèze 7 juillet 2022 Caveau Beauvignac de Mèze 109 Avenue de Pezénas Mèze Hérault

Mèze Hérault