Rencontres littéraires avec des auteurs avec un thème différents pour chaque date : – 15/07 : Littérature et Photographie avec Pierre Yves Gilard et Franck Courtès – 22/07 : BD & Dessins de Presse avec Molock, Benoît Peyruq et Emmanuel Chaunu – 05/08 : Poésie avec

15h : Diffusion du film « Les rumeurs de Babel » de Brigitte Chevet

16h : Scène ouverte avec Slam va bien et Poésie en Baie

18h : Echange entre Mona Ozouf, Yvon Le Men (Prix Goncourt de la Poésie 2919) et Xavier Houssin – 12/08 : Jules Verne et la Science Fiction avec Jack Yves Després – 19/08 : Polars avec Christophe Mary, François- Michel Dupont et Jérôme Lefèvre

18h : Echange entre Mona Ozouf, Yvon Le Men (Prix Goncourt de la Poésie 2919) et Xavier Houssin – 12/08 : Jules Verne et la Science Fiction avec Jack Yves Després – 19/08 : Polars avec Christophe Mary, François- Michel Dupont et Jérôme Lefèvre dernière mise à jour : 2021-06-21 par

