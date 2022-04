Festival Les Intemporel-les Argenton-sur-Creuse, 13 mai 2022, Argenton-sur-Creuse.

Festival Les Intemporel-les Argenton-sur-Creuse

2022-05-13 – 2022-05-14

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

Le Festival Debussy est devenu “Les Intemporel-les”. Retrouvez-nous, les 13, 14 et 15 mai 2022 au fil de la Vallée de la Creuse

“Bach l’intemporel” par Bruno PHILIPPE, qui nous interprètera les suites pour violoncelle n°4, 5 & 6 à 18h00 à la salle de spectacle d’Eguzon-Chantôme.

“Nuit Blanche” par l’étonnant technopianiste, Fabrizio RAT, NASTY / TEKNOÏD / et TRON’X DJ,s du collectif La Lichounerie ainsi que LES TRANSISTOR, shuffle quartet. À partir de 20h30 à l’École Paul Bert d’Argenton-sur-Creuse.

“Un nouveau souffle” par le duo virtuose composé de Félicien BRUT accordéon, et Lucienne RENAUDIN-VARY trompette, à 18h00 à la salle des fêtes de Saint-Gaultier.

Dans l’aventure des musiques curieuses, Les Intemporel-les se dévoilent sans fin…

allo@les-intemporel-les.com +33 6 22 93 12 34 https://les-intemporel-les.com/saison/

Argenton-sur-Creuse

