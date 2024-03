Festival les instants baroques du Lot Thégra, dimanche 16 juin 2024.

Festival les instants baroques du Lot Thégra Lot

Concerts, Visite d’Ateliers de métiers d’art, Conférences, Patrimoine & Expositions

Basée à Thégra dans le Lot, l’Association Lot et Art Baroque, s’attache depuis sa création en janvier 2023 à faire découvrir aux Lotois, petits et grands, l’art baroque en favorisanyt les échanges culturels entre le public et les intervenants

Toute la programmation

Printemps

Vendredi 26 Avril à 19h30 Concert Les fabuleuses de Mr de la Fontaine

Ensemble Les Mouvements de l’Ame Maison du Temps libre à Thégra

Samedi 27 Avril à 14h30 16h00 17h30 Journées portes ouvertes Atelier de Lutherie avec Juila Senjean-Rigaud et Marie Tournoux Découverte métier d’art à l’Atelier des 7 Cordes à Thégra 113 impasse de Drèle

Dimanche 28 Avril à 11h00 14h30 16h00 17h30 Journées portes ouvertes Atelier de Lutherie avec Juila Senjean-Rigaud et Marie Tournoux Découverte métier d’art à l’Atelier des 7 Cordes à Thégra 113 impasse de Drèle

Dimanche 16 Juin à 17h00 Présentation patrimoine & Concert Solo in Due par Giovanna Baviera E glise des Récollets à Saint-Céré

Automne

Dimanche 8 Septembre à 17h00 Exposition & Concert » Vosu avez dit Brunettes ? » par l’ensemble Kapsber’girls à l’espace Samayou d’Alvignac

Dimanche 6 Octobre à 11h00 Balade musicale et contée avec Alice Julien-Laferriere, violon baroque et Brigitte Vidieu, conteuse à Loubressac rendez-vous donné Place du Foirail

Dimanche 6 Octobre à 17h00 Concert Music for two avec Alice Julien-Laferriere, violon baroque et Mathilde Vialle, viole de gambe à l’église Saint Jean-Baptiste de Loubressac 2020 20 EUR.

Maison du Temps libre

Thégra 46500 Lot Occitanie lesinstantsbaroquesdulot@gmail.com

