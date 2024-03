Festival les instants baroques du Lot Les fabuleuses musique de Monsieur de La Fontaine par l’ensemble Les Mouvements d’âme Loubressac, vendredi 26 avril 2024.

Festival les instants baroques du Lot Les fabuleuses musique de Monsieur de La Fontaine par l’ensemble Les Mouvements d’âme Loubressac Lot

Nicolas Desprez ( clavecin) et Amal Allaoui ( chant ) vous emmènent dans un voyage fantasque dans les fables de Jean de La Fontaine déclamées et chantées comme autrefois mais dans un univers bien contemporain. L’attention du spectateur est centrée sur la musique, celle des instruments et celle de la langue. A travers ces animaux fabuleux, c’est l’humain qui se dévoile

« Lorsque l’art baroque va à la rencontre des Thégratois, petits et grands… »

Deux réprésentations l’une dans l’aprés-midi, réservé aux scolaires de Thégra, la deuxième tout public en soirée EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:30:00

fin : 2024-04-26

Maison du Temps libre

Loubressac 46500 Lot Occitanie lesinstantsbaroquesdulot@gmail.com

L’événement Festival les instants baroques du Lot Les fabuleuses musique de Monsieur de La Fontaine par l’ensemble Les Mouvements d’âme Loubressac a été mis à jour le 2024-03-13 par OT Vallée de la Dordogne